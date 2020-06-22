شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: اتصالاتنا مفتوحة للوصول لتحالف وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد أن الحزب يجرى اتصالات مع كافة الأحزاب لتكوين تحالف انتخابى جاد وهو منفتح على الجميع، مشيرا إلى أن الاتصالات بدأت مبكرا للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتشمل تشمل الأحزاب المنضوية داخل ائتلاف دعم مصر وغيرهم، لن تتم الانتخابات باستئثار أى فريق والجميع .

وشدد أن أى حزب يريد الانفراد وحده فى الاستحقاقات القادمة سيجد نفسه فى عزلة وطبقا لقوانين الانتخابات التى أقرت بالبرلمان، فالتحالفات أمر واجب أما بالقوائم المغلقة وأيضا النظام الفردى أيضا فلابد من التنسيق واختيار الأصلح لتغليب المصلحة الوطنية على أى مصالح شخصية بحيث تكون الأولوية لصاحب الشعبية وترسيخ الديمقراطية بين الأحزاب فالعمل السياسى المحترم الذى يرعى مصلحة الدولة فوق أى مصلحة آخرى ولابد وأن نتكاتف جميعا من أجل الوصول لتحالف توافقى .

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ولفت إلى أن هناك حرص على أن نكون أمام تنافس حزبى وطنى وانتخابات تحيا الوطنية فيه ، وذلك كحزب له رؤية سياسية وخبرة نتعاون فيه بمشاورات مع كافة القوى السياسية الموجودة على الساحة ، معتبرا أن اللقاءات المكثفة ستبدأ بعد تقسيم الدوائر والتصديق عليها رسميا .

ولفت إلى أن تحالف الأحزاب يرسل رسالة للعالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح للديمقراطية وأن نكون أم الرأى والرأى الآخر ووضع مصلحة المواطن فوق أى اعتبار آخرى، والجميع يدرك هذه الحقيقة ويضع المصالح العليا فوق أى مصلحة والتحالف لن يكون بمسمى متفرد لحزب ما والحديث لاحق لحين التفاوض الجادى فى الانتخابات والتى تنطلق مع إقرار قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب والتصديق على تقسيم الدوائر لمجلس الشيوخ.

وشدد "أبو شقة " أن حزب الوفد بتاريخه كان دائما يقف إلى جوار الدولة المصرية وفى هذه المرحلة التى يؤسس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة وحزب الوفد هو عمود الخيمة لبناء أى طريق ديمقراطى فى مصر ولقد ذكرت مسبقا أنه لابد أن نكون أمام 3 أحزاب أقوياء تلعب على الساحة ليكون هناك حزب ليبرالي وآخر يسارى والأخير يمثل الوسط ، كما أن وجود أكثر من حزب لا تحول دون تحقيق ذلك، ولن تقوم ديمقراطية حقيقية دون حزب الوفد وتاريخه الذى يصل لـ 100 عام .