نشطاء عرب يدعون الى اصطفاف عربى كامل بجانب مصر فى مواجهة أطماع أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا نشطاء عرب الى اصطفاف عربى كامل بجانب مصر بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة عن الأوضاع فى ليبيا

من ناحيته قال الإعلامى السعودى خالد الزعتر فى تغريدة على حسابه ب "فيسبوك" :"حق على كل العرب الإصطفاف بجانب ‎مصر في مواجهة ‎تركيا على الأرض الليبي ، لان تحركات أردوغان في ‎ليبيا تحركات نابعة من نظرة ترى أن ليبيا إرث عثماني ، وبالتالي فالصمت العربي تجاه الأتراك سيشجعهم اكثر للتمدد في الأراضي العربية والتي يرون انها كانت ضمن مناطق النفوذ العثماني ،،

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‏وعلق الناشط السعودى منذر ال شيخ المبارك قائلا :"من يومين قال السيسي ‎سرت خط أحمر فلم يجرؤ عملاء ‎تركيا في داخل ‎ليبيا الإقتراب منها،السيسي لم يرد على تفاهات ‎اردوغان الشخصية تجاهه طوال السنوات الماضية لكن عندما تعلق الأمر بأمن ‎مصر وضع خط أحمر ليس كخطوط اردوغان الحمراء لبشار ‎سوريا وقال له تجاوزه إن كنت رجلا."

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