استطلاع رأي: أربع جهات بالمملكة تجعل المغاربة يحلمون أكثر

كشفت نتائج استطلاع للرأي، أنجزته كل من “توريزم بوست” (Tourisma Post) والكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT)، حول الجهات المفضلة لدى رواد الأنترنيت، أن جهات “الداخلة واد الذهب”، و”طنجة- تطوان- الحسيمة”، و”مراكش-آسفي”، و”أكادير سوس ماسة”، تجعل المغاربة يحلمون أكثر.

ونقل، بلاغ مشترك لأصحاب المبادرة، عن فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، قوله إن “هذه نتيجة غير مفاجئة تماما، وذلك بالنظر لكون مستخدمي الإنترنت يحلمون بالخروج الى الفضاءات المفتوحة والمساحات الكبيرة، خلال هذه الفترة الطويلة من الحجر الصحي .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الاستطلاع، الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين 15 ماي الماضي و15 يونيو الجاري، وسجل آلاف من المشاركات، يعد الرابع الذي تنجزه “توريزم بوست” والكونفدرالية الوطنية للسياحة، على مدى هذه السنوات، مضيفا أن الأمر يتعلق برافعة حقيقية من أجل الترويج لجهات المغرب والتعريف بمؤهلاتها السياحية.

وأضاف البلاغ، أن المصمم هشام لحلو، طور أربعة ملصقات، لكل واحدة من الجهات التي تم اختيارها خلال هذه الدورة، وسيتم وضعها رهن إشارة هذه الجهات حتى تتمكن من استغلالها كوسيلة للترويج لوجهاتها .

وخلص البلاغ، إلى أن “توريزم بوست” والكونفدرالية الوطنية للسياحة، طرحت سؤالا على رواد الأنترنيت المستجوبين ويتعلق الأمر بـ”أي جهة تجعلك تحلم أكثر؟” والذين طلب منهم اختيار وجهاتهم المفضلة من بين 12 جهة بالمملكة.