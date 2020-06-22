“لاغتيست” ينهي “غياب الحجر” بألبوم

يصدر الفنان المغربي لاغتيست، شهو يوليوز المقبل، ألبوما غنائيا، يعود به بعد الانقطاع، الذي فرضه الحجر الصحي في دول العالم.
وشرع يوسف أكديم، الشهير بلقب “لاغتيست”، أمس الأحد، في الترويج لألبومه الجديد، إذ نشر بعض مقاطع أغانيه، ضاربا للجمهور موعدا في يوليوز المقبل، دون تحديد يوم صدوره بالضبط.
وكانت آخر أعمال لاغتيست، قد صدرت، منتصف شهر مارس الماضي، بعنوان “bomboclaat”، حصد أزيد من 5 مليون مشاهدة على يوتوب.
ويعتبر لاغتيست، القاطن في الديار الفرنسية، ثاني أكثر فنان مغربي، حصدت قناته على يوتوب مشاهدات، بعد سعد لمجرد، بأزيد من ملياري مشاهدة.
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