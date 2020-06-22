مراكش.. حريق يتسبب في إتلاف محلات بيع الكتب بباب دكالة

اندلع حريق، صباح اليوم الاثنين، في عدد من محلات بيع الكتب المستعملة في باب دكالة، في مدينة مراكش، لأسباب لاتزال مجهولة مخلفا خسائر مادية كبيرة.

وحسب مصادر محلية، فإن مجهولين تسببوا في حريق في أزيد من سبع محلات لبيع الكتب المستعملة الموجودة في باب دكالة، قبل أن تتمكن مصالح الوقاية المدنية من إخماد الحريق.

وأضاف المصدر ذاته أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة، إذ أتى على العديد من الكتب، فيما عرف مكان الحادث استنفار مختلف المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق، وتحديد المتسببين فيه.

وكان سوق الجملة للخضر والفواكه في حي المسار بمدينة مراكشقد عرف هو الآخر حريقا مهولا، أول أمس السبت، داخل مرآب لسوق الجملة، ، لأسباب لازالت مجهولة مخلفا خسائر مادية كبيرة.