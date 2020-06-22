خلال أسبوع.. المغرب يطلق 20 رحلة جوية لإعادة 2580 عالقا بالخارج

أطلق المغرب، ابتداء من اليوم الاثنين، سلسة جديدة من الرحلات الاستثنائية، من أجل إعادة عالقيه في الخارج.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم، إنه، ابتداء من هذا اليوم، وحتى يوم الخميس 25 يونيو الجاري، ستتم إعادة حوالي 2580 مغربيا عالقين في الخارج على متن 20 رحلة جوية، خصوصا من باريس، وليون، ومونبلييه، وروما، وبروكسل، وأمستردام، ودبي، وتونس، ودكار، وأكد أن كل ذلك، سيتم بشروط صحية تحميهم، وتحمي عائلاتهم، والمواطنين، عموما.
وكانت الرحلات الجوية المغربية لإعادة المواطنن في الخارج قد بدأت من الجزائر، ثم إسبانيا، ووصلت، الآن، إلى فرنسا، وموريتانيا وتركيا، فيما ركب مغاربة آخرون، صباح اليوم، الطائرات للعودة من تونس، والإمارات.
وعلى الرغم من تكثيف رحلات العودة، إلا أن الآلاف من المغاربة لايزالون عالقين في الخارج، وآخرين لم تشملهم رحلات العودة، فيما واجه جزء آخر منهم وعكات صحية، منعته من العودة إلى أرض الوطن ضمن الرحلات الحالية.
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