الاكتئاب “يلاحق” فنانين مغاربة

اشتكى فنانون مغاربة، في الآونة الآخيرة، من معاناتهم بسبب الاكتئاب، ومرورهم من ظروف نفسية صعبة، عكس الظنون السائدة لدى الجمهور، حول عيش الفنان في سعادة، وفرح دائمين.

وقالت الفنانة المغربية ماريا نديم، قبل أيام، من خلال فيديو مطول، نشرته عبر حسابها على أنستغرام، إنها مرت من حالة نفسية صعبة في الظرفية الأخيرة، ما جعلها تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخبرت ماريا نديم الجمهور، بأنها مرت من اكتئاب انطلق قبل 5 أشهر من الآن، خصوصا أنها تقضي فترة الحجر الصحي في لبنان مع زوجها كاظم، بعيدا عن أهلها، موضحة أن الظروف السياسية، والاقتصادية، التي تعيشها لبنان أثرت في نفسيتها كذلك.

وتشجعت ماريا نديم للحديث عن وضعها النفسي، بعدما قام بالشيء نفسه الكوميدي أسامة رمزي، الذي قال إنه عاش كذلك ظروفا نفسية صعبة، أثرت في صحته البدنية، خصوصا في الايقاع، الذي فرضه الحجر الصحي على حياته، إذ حظي بدعم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

الكوميدي الزبير هلال، اشتكى هو الآخر من أمر مشابه، وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام،” إن محاولة الضحك دائما، لا تعني أن الإنسان سعيد في داخله”، مضيفا أنه قرر الابتعاد عن مشاركة يومياته على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة معينة، لأن ذلك جعله ينسى حياته الواقعية، وأسقطه في فخ الاكتئاب.