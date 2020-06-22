كورونا تهاجم آسفي.. 14 إصابة جديدة ترفع إجمالي الاصابات إلى 45 حالة

ارتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا، صباح اليوم الاثنين، في إقليم آسفي، إلى 45 إصابة، بعد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة، أكدت التحاليل المخبرية، إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش- آسفى، عن تسجيل 14 إصابة جديدة من بين المخالطين لحالات، ثبتت إصابتهم بالفيروس، سابقا، أغلبها سجلت في صفوف أفراد عائلة واحدة في حي القليعة في آسفي.

وأشارت المديرية نفسها، إلى أن عدد الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج في مختلف المستشفيات في الجهة، بلغ 201 حالة بنسبة 11.5 في المائة من إجمالي الاصابات.

وعرف حي القليعة في آسفي، استنفارا كبيرا بعد تسجيل عدد من الاصابات بفيورس كورونا ضمن بؤرة عائلية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستسفى العسكري الميداني في بنجرير لتلقي العلاج، حيث ينتظر ظهور نتائح مخبرية لمخالطين جدد في الساعات القليلة المقبلة.