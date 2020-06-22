كورونا عربيًا وعالميًا: مستجدات الفيروس.. معطيات وقرارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة السعوديّة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 1307.

وأضافت الوزارة في البيان الصادر عنها، أنه تم تسجيل 3 آلاف و393 إصابة جديدة، و4 آلاف و45 حالة تعاف. وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 161 ألفا و5، و105 آلاف و175 حالة تعاف.

وأجرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، نحو 100 فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، في مخيم للاجئين فلسطينيين جنوبي البلاد. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن فريقا من وزارة الصحة أجرى نحو 100 فحص، لعينات من أشخاص يقطنون بمخيم "عين الحلوة".

لبنان (أ ب)

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها أنه تم إجراء الفحوص بالتعاون مع وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأممية، ومنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.

وذكر البيان أن نتائج الفحوص ستصدر خلال 48 ساعة، وسيتم الإعلان عنها من خلال وزارة الصحة بالتنسيق مع "أونروا".

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من تحذير الأونروا، في بيان لها، من انتشار الفيروس داخل بعض المخيمات الفلسطينية.

وأشارت مصادر لقناة الجزيرة إلى أنه تم تسجيل وفاة طبيبين بفيروس كورونا في مصر ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الأطباء إلى 89، وسجلت مصر، يوم أمس الأحد، 87 وفاة بكورونا، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، تسجيل 87 وفاة، و1475 إصابة بكورونا، إضافة إلى حالة تعاف واحدة. وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 55 ألفا و233، بينها 2191 وفاة، و14 ألفا و736 حالة تعاف.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة الكويتية، يوم الإثنين، 4 وفيات و641 إصابة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الوفيات إلى 330 وإجمالي الإصابات إلى 40291.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 6 وفيات و1605 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements

وفي تصريح سابق من صباح اليوم الإثنين، لمدير منظمة الصحة العالمية قال إننا "سجلنا أول مليون إصابة خلال 3 أشهر لكن المليون الأخير تم تسجيله خلال 8 أيام فقط".

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

يواصل وباء كوفيد-19 انتشاره "المتسارع" في العالم، مع "الإبلاغ عن آخر مليون إصابة خلال ثمانية أيام فقط"، كما حذر الإثنين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس.

وأضاف أننا "نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود"، وذلك فيما دخلت دول عدة مرحلة رفع العزل من أجل تنشيط اقتصاداتها.

البرازيل (أ ب)

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن أكثر من 50 ألف وفاة في البرازيل من أكثر من مليون إصابة. وتبقى أميركا اللاتينية بؤرة الوباء في العالم، مع أكثر من 20 ألف وفاة في المكسيك، وأكثر من 8 آلاف في البيرو وألف في الأرجنتين.

وأسفر الوباء عن وفاة 468,518 شخصًا في العالم منذ أعلنت الصين ظهوره على أراضيها في كانون الأول/ ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية لغاية ظهر اليوم الإثنين.

وتعتبر الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررًا من الوباء مع 119,977 وفاة، تليها البرازيل (50,617 وفاة)، والمملكة المتحدة (42,632 وفاة)، وإيطاليا (34,634 وفاة)، وفرنسا (29,640 وفاة).

وفي فرنسا، فرضت عودة جميع التلاميذ إلى المدارس، باستثناء طلاب الثانويات، اعتبارًا من الإثنين قبل أسبوعين من العطلة الصيفية.

ويأتي ذلك مع تخفيف القيود الصحية التي كانت مفروضة بشكل صارم على كافة المؤسسات التعليمية.