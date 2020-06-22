القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلق في مدينة أريحا بالأغوار، مساء اليوم، الإثنين، المهرجان الوطني رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، بمشاركة شعبيّة حاشدة.
وشارك في المهرجان ممثّلون عن المجتمع الدولي، منهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي وقناصل الدول الأجنبية، بما فيهم القنصل البريطاني العام والسفير الصيني والسفير الأردني، حيث يلقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم، بحسب وكالة "وفا".
وخلال مشاركته في المهرجان، دعا ميلادينوف إلى الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد إياد الحلاق، وقال إنّ مخطّط الضمّ "ضد القانون الدولي وسيقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية".
بينما قال ممثّل الاتحاد الأوروبي إنه "في حال نفذت إسرائيل خطة الضم فسيكون للاتحاد رد مقابل".
وفي وقت سابق اليوم، احتجزت قوّات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الحافلات التي تقل محتجّين قادمين إلى مدينة أريحا للمشاركة في المهرجان.
كما أغلقت قوات الاحتلال حاجزي "الحمرا" و"معاليه إفرايم" شمال المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر أريحا: انطلاق مهرجان رفض الضمّ والاحتلال يمنع حافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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