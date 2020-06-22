لبنان: وزير الصحة "يدبك" بدون كمامة.. وتحذيرات للمواطنين بالغرامات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار مقطع فيديو مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أمس الأحد، وهو في حفلٍ تكريميّ أقيمَ على شرفه، ردود فعلٍ غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد ناشطون اشتراك حمد في الحفل بدون وضع كمامة رغم نصائحه المستمرّة وتعليماته بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مخالفا التباعد الاجتماعي وغيره من التجاوزات التي سجّلت بحضوره.

ووجّه المغرّدون من خلال موقع "تويتر" انتقادات لحساب وزارة الصحة الرسمي، بعد أن قامت الوزارة بنشر صورة الوزير حمد حسن وهو محمولٌ وبيده السيف الذي رقص به، علما أنّ الوزارة وعبر الحساب نفسه لا تزال تدعو المواطنين إلى الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا وتحذيراتها للمواطنين بدفع غرامات باهظة بحال لم يلتزموا في التدابير الوقائية من كورونا.

وكتب الدكتور اللبناني، هاني مراد على "تويتر"، منتقدا وزير الصحة بعدم المسؤولية اتجاه المواطنين اللبنانين بقوله إنه "سيذكر التاريخ أنّ هذا الذي يُسمّى وزير صحة في بلد مثل لبنان كان يحتفل في عز دين جائحة كورونا بالسيف والترس وعلى أكتاف الناس بدل أن يكون على الأقل مثال يحتذى ويجنّب الناس ‘مسؤوليته الأولى‘ التجمعات... البطولة في القول وفي الفعل يا دكتور، هذا مأتم للوطن بالعين المجردة وعرس لك".

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وشارك ثائر غندور على "تويتر" رأيه قائلًا إن: "وزير الصحة في الحكومة اللبنانية التي تدهور سعر الليرة في عهدها وخسر آلاف اللبنانيين وائعهم ووظائفهم ونمط حياتهم، ويكاد الجوع يطرق أبواب نسبة كبيرة منهم... يحتفل ويدبك! فعلا ظروف البلد تستحق الاحتفال! #لبنان".

ونشر حساب "تيما ليبانيز" على "تويتر": "فقط في #لبنان، دبكة خلال حفل تكريم وزير الصحة حمد حسن في #بعلبك.. ومولعها و #كورونا عم تبكي بالزاوية... يعني انت كوزير صحة لازم تشجع المواطنين يلتزموا بمعايير السلامة.. خاصةً بعد تسجيل 51 إصابة اليوم....و تكون قدوة حسنة..دخلكن وين الكمامات وعلى مين الضبط بـ50 ألف".

وغرد فراس عنبتاوي على "تويتر": "اللي بفكر انو الأوضاع عنا فالتة بالكورونا في الضفة.. شايفين هادا الزلمة اللي حاملين عالأكتاف وبرقص وحواليه نص مليون نسمة ملزقين ببعض؟! هادا وزير الصحة اللبناني، قاعدين بحتفلوا فيه وبكرموه عشان إجراءاته الصارمة في مواجهة ڤيروس كورونا! ارحمينا يا لبنان #قلن_انك_لبناني".