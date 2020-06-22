لبنان: إجراء 100 فحص كورونا بمخيم عين الحلوة للّاجئين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، نحو 100 فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، في مخيم عين الحلوة، بعد يومٍ من تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونورا"، رصد إصابات بالفيروس، في مخيمات اللاجئين في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن فريقا من وزارة الصحة أجرى نحو 100 فحص، لعينات من أشخاص يقطنون في المخيم، موضحةً أنه تم إجراء الفحوص بالتعاون مع "أونروا"، ومنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.

وذكرت أن نتائج الفحوص ستصدر خلال 48 ساعة، وسيتم الإعلان عنها من خلال وزارة الصحة بالتنسيق مع "أونروا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

في السياق، دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في بيان، الجميع، إلى عدم التهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لكبح انتشار الوباء.

وشددت اللجنة على أهمية تضافر هذه الجهود مع تحرك المجتمع الدولي والأممي وتوفير الإمكانات اللازمة لخوض مواجهة ناجحة مع الوباء.

وحتى اليوم الإثنين، سجل لبنان 1603 إصابة بفيروس كورونا، منها 32 وفاة، و1077 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة.

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وكان رئيس وكالة "أونورا"، عبد الحكيم شناعة، قد قال في بيان صادر أمس الأحد، إن الفيروس "لم يعد يهدّد المخيمات في لبنان، بل أصبح داخل البعض منها".

ودعا البيان "جميع اللاجئين في المخيمات إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المكتظة، من منطلق الحرص على الصحة العامة وتحمل الكل لمسؤولياتهم".

وشدد على أن "الدائرة تبذل كل جهد للحفاظ على كرامة أهلنا وشعبنا وصحتهم، ولن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على صحة اللاجئين".

وأشار إلى أنّ "فريقًا تابعًا لوزارة الصحة سيدخل مخيمي عين الحلوة والبداوي (اليوم الإثنين)، لإجراء فحوص PCR".

وفي وقت سابق، أجرت وزارة الصحة اللبنانية، و"أونروا"، فحوصات في مخيمات البداوي والمية مية وشاتيلا.

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث معطيات لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.