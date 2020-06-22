"منفّذ هجوم بريطانيا منفرد ومختل عقليا وبدّل دينه"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رجّحت الشرطة البريطانيّة أن يكون منفّذ هجوم مدينة ريدينغ، أول من أمس، السبت، "مختلا عقليًا"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانيّة، اليوم، الإثنين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص، ومنفّذه لاجئ ليبي يدعي خيري سعد الله (25 عامًا)، اعتقل عامًا كاملا بجريمة "لا تتعلّق بالإرهاب"، ونقلت صحيفة "تلغراف" عن أصدقائه أنه "يحبّ حضور الحفلات، لكنّه يعاني من مشاكل عقلية" وزعموا أنه "تحوّل من الإسلام إلى المسيحيّة".

ورغم ذلك، ستتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بعد الهجوم بالسكين في حدائق فوربري في بيركشاير، والذي أعلنته السلطات البريطانية عملًا إرهابيًا.

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وبينما ترحّل الشرطة البريطانيّة الرعايا الأجانب المدانين بارتكاب جرائم جنائية بموجب قانون الحدود البريطاني لعام 2007، إلا أنها لم ترحّل سعد الله، نظرًا للأوضاع الأمنية في بلاده.

وتعتقد الشرطة البريطانيّة أن الهجوم "منفرد"، وأنه لا يوجد أي مشتبهين آخرين في إطلاق النار.

وأكّدت الشرطة أن الحادث لم مرتبطًا بأي شكل من الأشكال باحتجاج "حياة السود مهمة" الذي حدث في وقت سابق السبت.