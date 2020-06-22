علماء: العبوات البلاستيكية غير ناقلة لعدوى فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلصت دراسة حديثة، نشرتها صحيفة "ذي غارديان"، حديثًا إلى أن العبوات البلاستيكية التي المستخدمة في أجهزة التنفس الاصطناعي ضد فيروس كورونا المستجد، والعبوات البلاستيكية التي يستخدمها مريض فيروس كورونا، قابلة لإعادة الاستخدام وبأنها آمنة على الصحة.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن 119 عالما من 18 دولة متنوعة، يشغلون خبراء أوبئة وفيروسات وأحياء وكيميائيين وأطباء، صرحوا في بيان أن هنالك إمكانات بإعادة استعمال الأدوات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، مع التشديد على تعقيمها قبل الاستخدام.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أستاذة الكيمياء في جامعة أكسفورد، شارلوت ويليامز، قولها إنه "نأمل أن نتخطى أزمة كوفيد-19، وندعو لتجنب الاستهلاك المفرط للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".

Advertisements

وعلقت الناشطة في منظمة "غرين بييس" ببريطانيا، نينا شرانك، على بيان العلماء بقولها إن ح"كثيرون كانوا يتخلصون نهائيا من الأكواب والزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام خوفا من كورونا التي غيّرت من أنماط الاستهلاك، لذا فمن الرائع أن يطمئننا عدد كبير من العلماء بأن هذه الأدوات آمنة للاستعمال مجددا إن تم تنظيفها بشكل صحيح".

وتشير الدراسات الطبية حتى الآن أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بشكل رئيسي عبر استنشاق قطرات رذاذ الشخص المصاب بالوباء، وذلك يحصل عندما لا يلتزم الفرد بوضع كمامة.

وأكدت بعض الأبحاث أن الفيروس ينتشر بلمس الأسطح الملوثة به، الأمر الذي جعل كثيرين يتخلصون من الأدوات البلاستيكية القابلة للاستعمال أكثر من مرة، خوفا من تحولها لبيئة ناقلة للعدوى.