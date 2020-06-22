تابع لمليشيات الوفاق.. ما لا تعرفه عن "سعدالله" منفذ هجوم ريدينج الإرهابي

الإثنين 22 يونيو 2020

أعنلت الشرطة البريطانية أمس الأحد، أن حادث الطعن الذي وقع في حديقة بمدينة ريدينج، عمل إرهابي، واصفة الهجوم بأنه "وحشي".



وقفت بلدة ريدينج الإنجليزية دقيقة صمت يوم الاثنين حدادا على أرواح ضحايا عملية طعن أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمريكي في أحدث هجوم مرتبط بالإرهاب تشهده البلاد.

ونُقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى للعلاج بعدما هاجم رجل بسكين كبير الناس بشكل عشوائي في متنزه مساء يوم السبت.

وقال مصدر أمني غربي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن المشتبه به ليبي (25 عاما) يدعى خيري سعد الله.

وقالت الشرطة، التي وصفت الواقعة بأنها عمل إرهابي، إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما اعتقل وإنها لا تلاحق آخرين.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل ”ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد“.

وقالت صحيفة ذا فيلادلفيا إينكويرر إن من بين القتلى مواطنا أمريكيا يدعى جو ريتشي بينيت (39 عاما) ويقيم في بريطانيا منذ 15 عاما. وأرسل السفير الأمريكي وودي جونسون برقيات عزاء لأسر الضحايا وكتب على تويتر يقول ”للأسف الشديد، كان بينهم مواطن أمريكي“.

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وتفيد تقارير إعلامية بأن المعلم جيمس فورلونج صديق ريتشي بينيت قتل كذلك في الواقعة. ولم تحدد بعد هوية القتيل الثالث.

وحسبما ذكرت بي بي سي، فإن خير سعد الله منفذ هذا الهجوم، وتم القبض عليه على يد السلطات البريطانية، فمن هو خيري سعد الله منفذ حادثة ريدينج:

1- يبلغ من العمر 25 عامًا.

2- وصل إلى المملكة المتحدة قبل عدة سنوات هاربا من الحرب في ليبيا.

3- كان عضوًا في حكومة الوفاق الليبية.

4- خرج خير الله مؤخرا من السجن حيث قضى عقوبة بتهم لا علاقة لها بالإرهاب.

5- سعد الله كان تحت رقابة السلطات كشخص يشكل خطرا مرتفعا.

6- حاول سعد الله السفر إلى سوريا العام الماضي وهو ما اثار اهتمام الامن به وكان يخضع للمراقبة منذ ذلك الوقت.

7- خير الله كان يعاني من مشكلات نفسية حادة.