شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: إدارة الإمارات لأزمة كورونا الأهم عالميا والان مع التفاصيل

الإثنين 22 يونيو 2020 صورة أرشيفية Advertisements أدارت الإمارات أزمة كوفيد-19 بشكل نموذجي، ما أسهم في تحويلها إلى فرصة لإعادة النظر في الأولويات والتأكيد على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفق خبراء.

وتسارعت وتيرة عودة موظفي الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات لمقار العمل وفق ضوابط وإجراءات محكمة، وهو ما يعكس حجم الثقة بإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد . كما ساهمت الأزمة في تمكين الإمارات من توظيف قوتها الناعمة خلال الأزمة وتمثلت في مساعداتها الإنسانية والتي شملت حتى الآن أكثر من 65 دولة من قارات العالم وكانت الدولة الوحيدة التي بادرت ومازالت تقدم المساعدات للحد من تفشي الفيروس.

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