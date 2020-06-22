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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى أذربيجان والان مع التفاصيل
الإثنين 22 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى أذربيجان لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين بها في مجال الصحة وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
تقدم
وقال الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان: «إن العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان تشهد تقدماً ملموساً في العديد من المجالات، تدعمها الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف المحافل الدولية».
ووصف القبيسي إرسال طائرة المساعدات الطبية بأنه شاهد على تبني قيادة دولة الإمارات نهج الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خاصة في ظل ما يواجه العالم الآن من تحديات على صعيد مكافحة هذه الجائحة.
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