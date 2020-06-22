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مصطفي ثابت يشيد بسرعة إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا 

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 22 يونيو 2020

صورة أرشيفية

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أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية المصرية، بسرعة إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا، قائلًا: "هي دي مصر القوية اللي رجعت".

وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبلانة" تقديم الإعلامي محمد كشك المذاع عبر "راديو معاك"، أمس الأحد، أن منذ اللحظات الاولى كان لديه معلومات عن تحرك جميع الجهات لإعادة المصريين في ليبيا.

وتابع رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، أنه لا يمكن إنكار دور الجهات الليبية، ولكن الجيش المصري الأقوى في المنطقة وفقًا للمواقع المتخصصة في تقييم الجيوش.

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