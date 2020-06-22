شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات بكورونا منذ منتصف مارس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا أدنى معدل وفيات يومي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأفاد بيان لوزارة الصحة والرعاية الإجتماعية البريطانية أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية منذ منتصف مارس الماضي، مشيراً إلى ان إجمال الوفيات جراء المرض في البلاد بلغ 42647 وفاة، فيما بلغت الإصابات 305289 إصابة.

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