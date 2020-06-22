افتتاح مستشفى الأندلس التخصصي للأورام في بغداد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، اليوم الاثنين، عن فتتاح مستشفى الأندلس التخصصي للأورام، مشيرة الى أن المستشفى مزود باحدث المعدات.

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