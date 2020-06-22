أعلنت السلطات الصحية الهولندية، الاثنين، عن عدم تسجيل أية حالة وفاة للمرة الاولى منذ التاسع من آذار.

وذكرت السلطات، انه "تم تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ". وتراجعت الإصابات في هولندا تدريجيا منذ أن بلغت ذروتها في بداية أبريل. كما خففت تدريجيا إجراءات العزل العام رغم استمرار قواعد التباعد الاجتماعي.



وكانت الشرطة الهولندية اعتقلت في لاهاي عشرات الأشخاص أمس الأحد، رفضوا الانصراف من احتجاج نظموه ضد قيود التباعد الاجتماعي، التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار وكانت الشرطة الهولندية اعتقلت في لاهاي عشرات الأشخاص أمس الأحد، رفضوا الانصراف من احتجاج نظموه ضد قيود التباعد الاجتماعي، التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ آذار.. دولة أوروبية تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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