المجلس الأعلى للسكان يوجه التخطيط بتهيئة مستلزمات تنفيذ التعداد

وجه المجلس الأعلى للسكان برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وزارة التخطيط بتهيئة مستلزمات تنفيذ التعداد السكاني العام، فيما اشار الكاظمي الى ان الاحصاء العام سند قوي ومتين لاي عملية انتخابية مقبلة.
وتابع، أن "المجلس ناقش لموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال التي تضمّنت، مراجعة ما تم إنجازه من أعمال التعداد العام للسكّان والمساكن، والأعمال التمهيدية له، وناقش أيضا مفردات الدعم المقدّم من صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، والتي تضمّنت دعم عملية التعداد، ودعم برنامج السياسات السكّانية، وتطرّق الى مناقشة الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية، وإدارة العمل بالوثيقة المعتمدة حالياً، وعملية تحديثها".
وقرر المجلس، "توجيه وزارة التخطيط والفريق العامل على تهيئة التعداد العام للمضي في تهيئة كل مستلزمات التنفيذ، ضمن مدة زمنية تحدد وفقاً لصيغ فنية من قبل المختصين، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، وتحدد أهم المعوّقات والمستلزمات ليتسنى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأوضح الكاظمي، بحسب البيان، "الأهمية الإدارية والتخطيطية لوجود إحصاء سكّاني متكامل ضمن تعداد عام للسكّان والمساكن"، مؤكدا أن "الإحصاء السكّاني هو الأساس لأي بناء تنموي يتطلع بثقة الى المستقبل، وأن الظروف والتحديات التي تواجه العراق اليوم، تحتّم علينا المضي في إجراءات واثقة وقوية لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومخلفات سوء الإدارة المتراكمة".
وبيّن الكاظمي أن "الإحصاء العام هو سند قوي ومتين يسند أي عملية انتخابية مقبلة، ويؤكد عدالتها وحُسن إدارتها، ويوفر لها قاعدة بيانات سليمة وصحيحة".
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