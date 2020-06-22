بالوثيقة.. تشكيل خمس غرف عمليات لمواجهة كورونا في واسط

أعلن رئيس خلية الأزمة محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين، عن تشكيل خمس غرف عمليات إضافة إلى مركز المحافظة تتوزع مسؤولياتها على نواب المحافظ ومعاونوه ومستشاروه لمتابعة وتسهيل عمل خلايا الأزمة الصحية، وتنشر الخليج 365 نسخة من الوثيقة ذات الصلة. أدناه نسخة من الوثيقة:

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