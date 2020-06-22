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الصحة تعلن تسجيل 1808 اصابات بكورونا وشفاء 850 مصاباً في العراق

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وقالت الوزارة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (10075) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316)".

 

وأوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1808) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   125

بغداد / الكرخ     320

مدينة الطب        7

النجف الأشرف    67

السليمانية            257

 أربيل                63 

دهوك               6

كربلاء             82

كركوك              39

ديالى                42

واسط                91 

بابل                40              

البصرة            114

ميسان              148

الديوانية             115

ذي قار               231

الأنبار              18

المثنى             21

نينوى              11 

صلاح الدين        11".

 

وتابعت، أن "حالات الشفاء:  850  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   97 

بغداد الكرخ     96

مدينة الطب     13

النجف           31

السليمانية          5

أربيل        26

دهوك        3

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كركوك      18

كربلاء        3

ديالى          5 

واسط          41

البصرة       87

ميسان         111 

بابل           66 

الديوانية        72 

ذي قار        150

الأنبار        10 

نينوى       3

صلاح الدين   13".

 

واشارت الى أن "حالات الوفيات  67  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   17 

بغداد الكرخ     4

مدينة الطب      8 

النجف           1

السليمانية        11

اربيل            1

كركوك         2 

ديالى            2 

واسط          1

البصرة        1

ميسان        6 

بابل           3

الديوانية       1 

ذي قار        8  

صلاح الدين    1".

 

ونوهت الى أن "مجموع الأصابات :  32676 ، مجموع حالات الشفاء : 14785 ، الراقدين الكلي:      16724 ، الراقدين في العناية المركزة: 222، مجموع الوفيات:    1167".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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