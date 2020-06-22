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وقالت الوزارة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (10075) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316)".
وأوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1808) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 125
بغداد / الكرخ 320
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 67
السليمانية 257
أربيل 63
دهوك 6
كربلاء 82
كركوك 39
ديالى 42
واسط 91
بابل 40
البصرة 114
ميسان 148
الديوانية 115
ذي قار 231
الأنبار 18
المثنى 21
نينوى 11
صلاح الدين 11".
وتابعت، أن "حالات الشفاء: 850 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 97
بغداد الكرخ 96
مدينة الطب 13
النجف 31
السليمانية 5
أربيل 26
دهوك 3
كركوك 18
كربلاء 3
ديالى 5
واسط 41
البصرة 87
ميسان 111
بابل 66
الديوانية 72
ذي قار 150
الأنبار 10
نينوى 3
صلاح الدين 13".
واشارت الى أن "حالات الوفيات 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 17
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 8
النجف 1
السليمانية 11
اربيل 1
كركوك 2
ديالى 2
واسط 1
البصرة 1
ميسان 6
بابل 3
الديوانية 1
ذي قار 8
صلاح الدين 1".
ونوهت الى أن "مجموع الأصابات : 32676 ، مجموع حالات الشفاء : 14785 ، الراقدين الكلي: 16724 ، الراقدين في العناية المركزة: 222، مجموع الوفيات: 1167".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 1808 اصابات بكورونا وشفاء 850 مصاباً في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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