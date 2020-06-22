خلية الازمة في النجف تقرر الابقاء على الحظر الجزئي حتى الجمعة المقبل

قررت خلية الازمة في النجف، الاثنين، الابقاء على الحظر الجزئي حتى يوم الجمعة المقبل. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر الابقاء على حظر تجوال جزئي على ما هو عليه ويبقى الى يوم الجمعة المقبل واذا لم يلتزم المواطنون والمحال التجارية والمولات بقرارات خلية الازمة سيكون من يوم الجمعة حظر تجوال كامل".



وأضافت أنه "تقرر غلق السيطرات بالكامل عدا الحالات الاستثنائية"، مشيرة الى أنه "بالنسبة لدوائر الدولة فالدوام سيكون بنسبة ٢٥ ٪، فضلاً عن القيام بالحظر المناطقي للمناطق التي يكثر بها الوباء".

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