صحيفة تؤكد تراجع نسبة إصابات «كورونا» في مدينة أبوظبي‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إنه إلى أقل من واحد بالمئة، تراجعت نسبة إصابات «كورونا» في مدينة أبوظبي من إجمالي الفحوص، في أقل من 3 أشهر من الإجراءات والتدابير الناجعة التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وسيتم تحقيق النسبة ذاتها في بقية مدن الإمارة بمنطقتي العين والظفرة خلال 14 يوماً، تبذل خلالها فرق التقصي والكوادر الطبية جهوداً مضنية في اكتشاف الحالات وعلاج الإصابات.

Advertisements

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" أن عوامل عدة أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج المبشرة بقرب تطويق الفيروس، كان أهمها توسيع عمليات الفحص بإقامة مراكز في مواقع عدة، ومجانيتها لمختلف فئات المجتمع من كبار السن وأصحاب الهمم وغيرهما، لتتجاوز 3 ملايين فحص على مستوى الدولة، ورفع مستوى التثقيف للعمال في المناطق الصناعية والمدن العمالية بطرق الوقاية عبر ورش توعية، وتزويدهم باحتياجاتهم من أدوات الحماية، مثل الكمامات والقفازات والمعقمات.

وأكدت الصحيفة أن وعي المجتمع والتجاوب مع التدابير المعلنة من الجهات الرسمية، ساهما أيضاً في الوصول إلى هذه النسبة، سواء باتباع طرق التعقيم في المؤسسات والمراكز التجارية ومنافذ البيع أو الالتزام بأدوات الوقاية، إلى جانب التدرج في القرارات وفقاً لتطورات انتشار الوباء، ومرونة أوقات برنامج التعقيم الوطني في سبيل تأمين احتياجات الأفراد.

واختتمت بالقول إن الإمكانات الاقتصادية والصحية وكفاءة القدرات البشرية والتقنية والتكنولوجية والبنية التحتية في الدولة، دليل واضح أيضاً على قدرة الإمارات على تجاوز أزمة «كورونا» والتعافي بشكل سريع، لتشكل أنموذجاً على مواجهة التحديات بالتكاتف والتعاون والإرادة الصلبة وحسن التخطيط وكفاءة الأداء