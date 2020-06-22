شكرا لقرائتكم ترمب يفتح نار الغضب على بولتون: كاذب وفاشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشكل لاذع مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، قبيل ساعات من رؤية كتابه الجديد النور.

ووصف ترمب في تغريدة على حسابه الاثنين بولتون بالكاذب والفاشل، قائلاً: "منحت جون بولتون، الذي لم يتمكن من أن يصبح يكون عضواً في مجلس الشيوخ فرصة، إنه فاشل ومكروه". وتابع: "أحب دائمًا سماع وجهات نظر مختلفة، لكن تبين لي أنه غير كفؤ على الإطلاق وكاذب أيضاً.

ثم دعاه للتمعن في رأي القاضي الذي سمح بنشر كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" قبل يومين، قائلاً "راجع رأي القاضي، لقد أكد أنها معلومات سرية"!

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"معلومات سرية"

وكان الرئيس الأميركي أكد السبت أن مستشاره السابق سيدفع "ثمناً باهظاً" لـ"خرقه القانون" عبر نشر كتاب مذكراته، مؤكداً أنه خرق القانون في خطوته هذه، لكشف معلومات توصف بالسرية.

يذكر أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، رويس لامبرث، كان رفض السبت طلبا من إدارة ترمب بإصدار أمر لمنع نشر كتاب بولتون. وقال في حكمه "على الرغم من أن سلوك بولتون المنفرد يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، فإن الحكومة لم تثبت أن الإنذار القضائي هو العلاج المناسب".

كما أوضح أن بولتون أخذ على عاتقه "نشر كتابه دون الحصول على موافقة نهائية من سلطات المخابرات الوطنية"، وربما تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للأمن القومي، ولكن مع توزيع 200 ألف نسخة بالفعل على بائعي الكتب في جميع أنحاء البلاد، فإن محاولة منع صدوره ستكون غير مجدية، حسب ما كتب في مبررات حكمه.