«لا قبل لهم بمواجهته».. «قدرات وأسلحة» الجيش المصري «تسحق» الجيش التركي

قبل يومين، بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة هامة لوّح فيها بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا حفاظاً على الأمن القومي المصري ، وهي الرسالة التي تعد بمثابة تهديد صريح للأطماع التركية في ليبيا، والامبراطورية العثمانية البائدة التي يتوهم بها أردوغان.

ويقول المراقبون إنه في حال تدخل القوات المسلحة المصرية في ليبيا، فإن حكومة الوفاق قد تجد نفسها في مأزق كبير، بالرغم من الدعم التركي غير المسبوق لها، من خلال المركبات، والمدرعات، والطائرات دون طيار، والجنود الأتراك، والمرتزقة من الجنسية السورية والجنسيات الأخرى.

لذا فإنه من المفيد معرفة موقع مصر وتركيا من ميزان القوى العسكرية من خلال مقارنة بين الجيشين، وفقاً لموقع "جلوبال فابر باور" المختص بالشئون العسكرية.

الترتيب

تعد القوات السلحة المصرية من أعرق الجيوش النظامية في التاريخ، حيث يصنف الجيش المصري في المركز التاسع عالميًا في قائمة أقوى جيوش العالم، والأول في منطقة الشرق الأوسط، فيما تأتي تركيا في المركز الحادي عشر والثاني في المنطقة.

القوة البشرية

تمتلك مصر قوة بشرية تقدر بـ 920 ألف فرد، من بينهم 440 ألف فرد في الخدمة، و480 ألف آخرون في قوة الاحتياط.

على الجانب الآخر، تمتلك تركيا 735 ألفًا، من بينهم 355 ألف قوة بشرية متاحة، و380 ألف في جيش الاحتياط.

القوات البرية

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تتفوق مصر على تركيا بقواتها ومعداتها العسكرية البرية، حيث تصنف في المركز الرابع عالمياً، ويبلغ قوامها 4295 دبابة و11700 مدرعة، علاوة على عدد 1084 راجمة صواريخ.

أما تركيا، فتأتي في المركز التاسع عالمياً من ناحية القوات البرية، بعدد 2622 دبابة، و8777 مدرعة، بالإضافة إلى 438 راجمة صواريخ.

القوات الجوية

تمتلك مصر 1054 قطعة جوية، من بينهم 215 طائرة مقاتلة، وتدعمها 24 طائرة رافال الهجومية العتيدة و11 طائرة للمهمات الخاصة، و81 طائرة مروحية هجومية.

أما تركيا، فتمتلك 1055 قطعة جوية، منهم 206 طائرة مقاتلة، و18 طائرة للمهمات الخاصة، بالإضافة إلى 100 مروحية هجومية.

القوات البحرية

أما على صعيد القوات البحرية، فتتفوق مصر على تركيا، حيث تمتلك 316 قطعة بحرية، في مقابل 149 قطعة بحرية تركية.

وتتحكم القوة البحرية المصرية في عدد 8 غواصات، و31 سفينة مضادة للألغام، كما لديها 7 سفن حربية، و7 فرقاطات. أما الجانب التركي فلديه 12 غواصة، و11 سفينة مضادة للألغام، بالإضافة إلى 10 سفن حربية، و16 فرقاطة.