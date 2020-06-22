أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فرض منطقة للحظر الجوي، تبدأ من شرقي مدينة سرت، إلى ما بعد منطقة الهيشة.
كما أكد المسماري، أن الجيش سيتعامل مع أي هدف، في منطقة الحظر الجوي.
وقال اللواء سمير فرج ، أنه بهذا الشكل يتم منع إختراق أي طيران في هذه المنطقة وحمايتها بالصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر تحت حماية «الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات» .. «سنتعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي» .. رسمياً «حظر جوي» فوق سماء «سرت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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