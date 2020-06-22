إيران تتمدد نحو "الهندي"

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نصر المجالي: تعتزم إيران انشاء قاعدة دائمة لها في المحيط الهندي، وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري إن هذا الامر سيتحقق من الآن حتى مارس 2012.

وقال الادميرال تنكسيري، اليوم الاثنين، انه تم ابلاغ القوة البحرية للحرس الثوري بمهمة التواجد الدائم في المياه البعيدة، مشيراً إلى تم سابقا ارسال مجموعة بحرية من قبل الحرس الثوري الى المياه البعيدة كما تم ارسال المجموعة الثانية الى مياه المحيط الهندي.

واوضح بان هذا الاجراء يأتي وفقا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، وقال، ان اخوتنا في القوة البحرية للجيش قد قاموا بهذه المهمة مرارا كما ان الحرس الثوري وفي سياق مسؤولياته أدرج هذا الموضوع في جدول أعماله.

واشار تنكسيري الى تعرض قراصنة البحر وبعض السفن الاجنبية عدة مرات للصيادين وأصحاب الزوارق الايرانية في مياه بحر عمان ومدخل المحيط الهندي واضاف، ان الحرس الثوري بتواجده المقتدر في المحيط الهندي وبحر عمان سوف لن يسمح بحدوث مثل التعرضات من الان فصاعداً.

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قائدة القوة البحرية في الحرس الثوري

وتابع قائد بحرية الحرس الثوري، ان هذا التواجد سيكون في مسار تحقيق اوامر خامنئي في اطار تحقيق طاقات القوة البحرية الاستراتيجية ونحن سنعمل عبر توفير الامن وانشاء قاعدة دائمة في المحيط الهندي على اعداد ارضية افضل لأنشطة الصيادين ووحدات الصيد الصناعية لبلادنا في المحيطات.

وحول المعدات والامور اللازمة لإنشاء مثل هذه القاعدة الدائمة للقوة البحرية للحرس الثوري قال الاميرال تنكسيري، إن جميع الاحتياجات في هذا القطاع قد تم احصاؤها وجرى تخطيط دقيق ومناسب لهذا الامر، وسيكون هذا التواجد قويا وراسخا للارتقاء بالأمن في مدخل المحيط الهندي الامر الذي يقدم دعما كبيرا للشباب الايراني للمزيد من مزاولة الصيد وتنمية انشطة الصيد في هذه المنطقة.