"الأعلى للإعلام": إنذار وتحذير كل الوسائل التي لم توفق أوضاعها وفقًا للائحة التراخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيرسل إنذارًا وتحذيرًا لكل الوسائل التي لم توفق أوضاعها طبقًا للائحة التراخيص التي شملت 18 نموذجًا، واللائحة التنفيذية للقانون وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، التي أمهلت جميع الوسائل لتوفيق أوضاعها 6 أشهر، تنتهي في 16 أغسطس المقبل.

وكشف المصدر، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين، أن المجلس تلقى عددًا قليلًا من طلبات التراخيص وتوفيق الأوضاع منذ بدء تلقي الطلبات قبل نحو 3 أسابيع، لافتًا إلى أن ضعف الإقبال قد يكون بسبب تفشى وباء كورونا الذي أثر اقتصاديًّا على كل المجالات؛ خصوصًا الاقتصادية، لا سيما أن اللائحة وضعت رسومًا للترخيص وتوفيع الأوضاع، حسب تعبيره.