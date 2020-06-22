مشروعات رئيسية.. كيف أنفقت الحكومة 157 مليار جنيه خلال حكم السيسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إنجازات 6 أعوام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020. وتضمنت إنجازات الوزارة خلال 6 أعوام من حكم السيسي إنفاق مبالغ إجمالية على مختلف المشروعات بقيمة 157 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي: - 1.2 مليار جنيه ضمن برنامج حياة كريمة. - 10.5 مليار جنيه لتطوير وتنمية 650 قرية. - 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية صعيد مصر. - 32 مليار جنيه لرصف الطرق والكباري. - 5.5 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل العام. - 12 مليار جنيه لمنظومة المخلفات الصلبة. - 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة وتحسين البيئة. - 350 مليون جنيه لتطوير المجازر الحكومية. Advertisements - 15 مليار جنيه لتدعيم وتحسين خدمات الإنارة. - 2.4 مليار جنيه لتوريد وتركيب الكشافات الموفرة. - 5.5 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور. - 7.5 مليار جنيه لتدعيم المشروعات المتوقفة. - 7.5 مليار جنيه لتدعيم احتياجات المحافظات. - 23.7 مليار جنيه مشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. - 262 مليون جنيه لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية. - 14.2 مليار جنيه قروض برنامج مشروعك. - 140 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية. - 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب قطع مياه موفرة. - 300 مليون جنيه مخططات عمرانية.

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