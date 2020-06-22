بعد تخصيصه لمواجهة كورونا.. 14 صورة من داخل مستشفى دسوق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ساعات قليلة وتعلن إدارة مستشفى دسوق العام في كفر الشيخ، افتتاح غرف العزل الصحي الجديدة بالمستشفى، لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الدكتور إسلام دردير، مدير قسم العمليات بمستشفى دسوق العام، وعضو لجنة مواجهة أزمة كورونا بمدينة دسوق، قال لـ"الخليج 365"، إن تجهيزات الغرف الجديدة وعددها 10 غرف، بالقسم الاقتصادي بالمستشفى، دخلت في مرحلة التشطيبات النهائية، بالتنسيق مع إدارة جمعية عطاء الخيرية.

وأكد مدير قسم العمليات في مستشفى دسوق العام، بمدينة دسوق، أن غرف العزل الجديدة، سوف يجرى تجهيزها بأجهزة حديثة، التي تتناسب مع علاج مصابي فيروس كورونا، بإجمالي 14 غرفة عزل، وواحدة للعناية المركزة.

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ولفت الدكتور خالد الصائغ، رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء الخيرية بمدينة دسوق، إلى أن الجمعية بدأت في التجهيزات الخاصة بغرف العزل الجديدة في مستشفى دسوق العام، من خلال المشاركة المجتمعية، بعد حصر تكاليفها الأولى والتي وصلت إلى 220 ألف جنيه، وذلك بعد إبرام الاتفاق مع الشركة المختصة في تجهيزات غرف العزل الجديدة.

وفي السياق قال المحاسب محمد الشهاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، لـ"الخليج 365"، إن الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وافقت على تشغيل مستشفى حميات دسوق، بكامل قوته خلال المرحلة المقبلة، وذلك لاستيعاب الحالات المترددة على المستشفى لإجراء المسحات، والفحوصات الطبية الخاصة بالاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مستشفى حميات دسوق، يعمل الآن بـ10% من طاقته لخدمة مصابي كورونا، بـ10 أسرة، وبعد موافقة وكيلة وزارة الصحة على تشغيله بالكامل سوف تصبح نسبة التشغيل لمصابي الفيروس 90% بإجمالي 80 سريرًا.

من جانب آخر بدأ الدكتور شومان ربيع شومان، مدير مستشفى حميات دسوق، إعداد قائمة بالمتطلبات الخاصة بشأن تجهيزات المستشفى، بعد قرار وكيلة وزارة الصحة بتشغيله بكامل قوته، وذلك وفقًا لتكليفات وكيلة الوزارة، لاستيعاب أعداد المتردين على المستشفى لإجراء المسحات الطبية الخاصة بالاشتباه بفيروس كورونا، محاولة لتقليل تطبيق العزل المنزلي للمشتبه بإصابتهم بالفيروس.