اجتماع السراج مع قيادة"أفريكوم"عسكري الطابع

ذكرت "بوابة الوسط" أن زيارة وفد من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إلى مدينة زوارة غربي ليبيا اليوم الاثنين "ذات طبيعة عسكرية" وفقا لموقع روسيا اليوم.
وحسبما نقلت "بوابة الوسط" عن مصدر دبلوماسي، فإن ذلك يفسر غياب وزير خارجية حكومة الوفاق المفوض، محمد الطاهر سيالة، عن الاجتماع
ولم يستبعد المصدر أن تكون زيارة وفد "أفريكوم" ضمن التمهيد لعودتها إلى ليبيا، بعد أن غادرتها في أبريل من العام الماضي، عقب اندلاع حرب العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق، عبر مجلس الأمن القومي الأمريكي عن "معارضة الولايات المتحدة الشديدة للتصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات"، وحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور.
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