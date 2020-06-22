السعودية تدعو حكومة الوفاق لحقن دماء الليبيين

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الإثنين، مشاورات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة.

وحسب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فقد تناول سيالة وفيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود الإحاطة بآخر تطورات الوضع على الأرض في ليبيا، مضيفة أنه جرى التشاور بشأن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في

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ليبيا المزمع عقده يوم غد الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.

ونقلت خارجية الوفاق عن فرحان حرص المملكة على التوصل لإيقاف حقيقي ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعدادها للتشاور والتعاون في كل ما من شأنه تجنيب ليبيا المزيد من الدمار وإهدار دماء الليبيين، مؤكدا أن المملكة تدعم الحل الذي يتوصل إليه

الليبيون.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن يوم السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنه يعتز بما وصلت إليه قوات الجيش المصري من نظم تسليح، حيث رفضت حكومة الوفاق من جانبها هذه التصريحات واعتبرتها بمثابة إعلان حرب.

وعقب ذلك، قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبًا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.