الطاقة الروسية تكشف عن سعر برميل النفط العادل

أفاد نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، اليوم الإثنين، بأن وزارة الطاقة الروسية ترى أن سعر برميل النفط بين 40-50 دولارًا للبرميل عادل ومتوازن.

وعزا المسؤول هبوط سعر برميل النفط في أبريل الماضي إلى دون مستوى 20 دولارًا للبرميل إلى عوامل

مرتبطة بالمضاربة.

وقال إن "السعر العادل يتراوح ما بين 40 و50 دولارًا للبرميل، لكن المضاربين دفعوا سعر البرميل إلى أقل من 20 دولارا بسبب العرض المفرط في الأسواق".

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واتفقت دول مجموعة "أوبك+" في منتصف

أبريل الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لدعم أسواق النفط المتضررة من جائحة كورونا

في بادئ الأمر تم الاتفاق على تنفيذ هذا التخفيض شهري مايو ويونيو من العام الجاري، لكن قبل أسابيع قررت دول المجموعة تمديد التخفيض حتى يوليو 2020.

وبعد ذلك ستقلص دول المجموعة التخفيضات بشكل تدريجي حتى نهاية أبريل من 2022.