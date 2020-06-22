علماء: كورونا لا ينتقل عبر المنتجات البلاستيكية

طمأنت مجموعة من العلماء المدافعين عن البيئة، بأن الحاويات والعبوات البلاستيكية التي تستخدم في "المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، قابلة لإعادة الاستخدام وبأنها آمنة على الصحة.

ويخشى المدافعون عن القضايا البيئية من ارتفاع مستوى التلوث بالبلاستيك في أعقاب تفشي فيروس كورونا

المستجد، حيث تخلت أعمال عن سياسات إعادة استخدام أو تدوير المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن 119 عالما من 18 دولة، يمثلون خبراء أوبئة وفيروسات

وأحياء وكيميائيين وأطباء، أشاروا في بيان إلى إمكانية إعادة استعمال الأدوات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، مع مراعاة تعقيمها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أستاذة الكيمياء في جامعة أكسفورد وأحد الموقعين على البيان الصادر عن العلماء، شارلوت ويليامز، قولها: "نأمل أن نتخطى أزمة كوفيد-19، وندعو لتجنب الاستهلاك المفرط للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".