الهند.. 455 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

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فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 455 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 13699 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 في الهند.

كما سجلت 14821 إصابة جديدة بالفيروس، ليقترب عدد الإصابات الإجمالي من نصف مليون إصابة، حيث بلغ 425282 إصابة.

أما عدد حالات التعافي من وباء كوفيد-19 فقد بلغت 237196 حالة.

وبهذا تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميا من حيث عدد الوفيات.

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يشار إلى أن فيروس كورونا أودى، منذ بدء تفشيه في أواخر ديسمبر الماضي في الصين، بأكثر من 465 ألف شخص على الأقل حول العالم، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأحد.

وسجلت رسميا أكثر من 8.89 ملايين إصابة في 196 بلدا ومنطقة في مختلف أرجاء العالم.

وأقرّت الحكومة الهندية زيادة أعداد الفحوص في المدينة، علاوة على تجهيز أكثر من 20 ألف سرير لمواجهة الضغط الكبير على المستشفيات، من خلال تحويل 40 فندق و500 عربة قطار ركاب إلى مراكز مؤقته لاستقبال المرضى.

وقال وزير الداخلية أميت شاه على تويتر بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي، إلى ثمانية آلاف سرير.

وأضاف أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.