كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة: عدم وجود قيادة عالمية "أكبر تهديد" في مكافحة الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، بأن الافتقار إلى القيادة والوحدة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد يمثل تهديدًا أكبر من تفشي المرض نفسه، قائلًا، إن تسييس الوباء قد جعله أسوأ.

وأضاف "جيبريسوس"، في منتدى صحي افتراضي نظمته قمة الحكومة العالمية، وهو حدث نظمته دبي: "العالم في حاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية والتضامن العالمي. لقد أدى تسييس الوباء إلى تفاقمه"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح: "... التهديد الأكبر الذي نواجهه الآن ليس الفيروس نفسه، إنه انعدام التضامن العالمي والقيادة العالمية."

وأردف، أن بعض أجزاء اللوائح الصحية الدولية بحاجة إلى تعزيز لجعلها "أكثر ملاءمة للغرض". ولم يذكر أي الأجزاء، فقط أنهم بحاجة إلى "تمويل منسق ويمكن التنبؤ به وشفاف وواسع النطاق ومرن" ليتم تنفيذه بالكامل.

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وقال، أيضًا، إن على جميع الدول أن تجعل الرعاية الصحية الشاملة أولوية، محذرًا من أن العالم قد تعلم بالطريقة الصعبة التي تتبعها أنظمة الرعاية الصحية القوية "أساس الأمن الصحي العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

ولم يذكر تفاصيل.. لكن منظمة الصحة العالمية تعرضت لانتقادات من جانب بعض الدول الأعضاء، وخاصة الولايات المتحدة التي تقول، إنها كانت ضعيفة للغاية وبطيئة للغاية و"تتمحور حول الصين" في معالجة المرض.

ودعا أعضاء آخرون إلى مراجعة الوباء، وحثت أستراليا منظمة الصحة العالمية على امتلاك مزيد من السلطات، مما يمكنها من الاستجابة بسرعة أكبر لأزمة صحية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة من تفشي الوباء حيث ارتفعت الإصابات العالمية فوق 8.3 مليون شخص مع 453.834 حالة وفاة.

وحذر وزير الصحة النرويجي، بنت هوي، من أن تفشي المرض "لم ينته بعد".