كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، 641 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 40291.

وأعلنت الصحة الكويتية، عن تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 330.

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ84 قال، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف أن حالات الاصابة تضمنت 383 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 59.75 %، و258 حالة لغير الكويتيين بنسبة 40.25%.

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وفي وقت سابق، الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، عن شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ911 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.