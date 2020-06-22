كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعيد 10 أطفال فرنسيين من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت السلطات الفرنسية، 10 أطفال من أبناء الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم داعش والمحتجزين في مخيمات للنازحين في المواقع الخاضعة للسيطرة الكردية في سوريا.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، بيانًا لها، أوضحت فيه أن الأطفال العشرة أعيدوا إلى فرنسا ليل الأحد الاثنين.

وقالت الخارجية الفرنسية: "قامت فرنسا بإعادة عشرة أبناء فرنسيين هم قصر أو أيتام أو يعانون من حالات إنسانية كانوا يعيشون في مخيمات في شمال شرقي سوريا".

ولم تذكر وزارة الخارجية الفرنسية، أي تفاصيل حول مكان وصولهم إلى فرنسا وكيفية مغادرتهم سوريا.

وأضافت الخارجية الفرنسية: "لقد تم تسليم هؤلاء الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية، وهم الآن يخضعون لمتابعة طبية خاصة ورعاية من قبل الخدمات الاجتماعية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

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وقالت الخارجية الفرنسية، إنه بعودة هؤلاء الأطفال العشرة، يرتفع عدد الأطفال الذين استعادتهم فرنسا من سوريا منذ انهيار داعش في مارس 2019، إلى 28 طفلا.

وقد جاءت عملية انتقال الأطفال إثر تعاون مع الإدارة الكردية شبه الذاتية في شمال شرقي سوريا.

ويواجه المجتمع الدولي، منذ سقوط داعش في مارس 2014، معضلة إعادة عائلات الذين انضموا للتنظيم الإرهابي، الذين قتلوا أو أسروا في سوريا والعراق، فيما اكتفت دول أوروبية عدة، بينها النمسا وألمانيا وفرنسا، باستعادة عدد محدود من أبناء الدواعش.

وتتردد فرنسا في استعادة نحو 150 مواطنا بالغا، من الرجال والنساء، وترغب في أن تجري محاكمتهم هناك حيث يوجدون، لكن يبدو الوضع معقدا بالنسبة لنحو 300 طفل غير يتيم من أبناء الفرنسيين المقاتلين في صفوف داعش، حيث تتطلب استعادتهم موافقة أمهاتهم على ذلك.