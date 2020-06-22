كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ينتمي لميليشيات الوفاق.. ما لا تعرفه عن الليبي منفذ هجوم ريدينج ببريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وثيقة مسربة، انتماء المتهم الليبي في حادث الطعن في مدينة ريدنيج ببريطانيا، خيري سعد الله، إلى مليشيا الوفاق الليبية.

وكانت تقارير بريطانية، قالت إن المتهم (25 عامًا) كان قد طلب في وقت سابق اللجوء إلى المملكة المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الليبي خيري سعد الله، يقف وراء حادث الطعن في متنزه ببلدة ريدينغ جنوب إنجلترا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما، مُنح حق اللجوء إلى المملكة المتحدة.

ورصدت وكالة الأمن الداخلي البريطانية "إم آي 5"، تحركات سعد الله العام الماضي، وذلك بناء على معلومات مخابراتية عن طموحه بتنفيذ أعمال متطرفة ومحاولته السفر إلى ليبيا، غير أن خططه لم تسفر عن شيء، الأمر الذي حال دون استيفاء المعايير اللازمة لإجراء تحقيق شامل حوله.

واعتقلت السلطات البريطانية، الليبي خيري سعد الله ، 25 عاما ، الذي ارتكب هجوما إرهابيا في هجوم متكرر في إنجلترا ، أسفر عن مقتل 3 أشخاص ، كان عضوا في GNA حكومة الوفاق الليبية .