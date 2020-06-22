كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إضراب لسائقي الحافلات الصغيرة في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضرب سائقو سيارات الأجرة الصغيرة في المركز المالي بمحافظة جوتنج في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، للمطالبة بالمزيد من الدعم المالي من الحكومة، تاركين آلاف الركاب عالقين.

أغلقت عشرات سيارات الأجرة الطرق المزدحمة في جوهانسبرج وبريتوريا في مواجهة الشرطة والجنود. علق الكثير من الناس في صفوف سيارات الأجرة ، بينما سار آخرون للعمل أو تراكموا في الحافلات، كما أوردت وكالة "رويترز".

منذ أن بدأ إغلاق فيروس كورونا المستجد في أواخر مارس، تم السماح لسيارات الأجرة بالعمل بنسبة 70٪ فقط في ظل إجراءات إبعاد اجتماعي صارمة، وهو وضع صعب حيث تعتمد الصناعة على الحد الأقصى لأحمال الركاب بأسعار منخفضة.

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تسبب فقدان الدخل من الأحمال الأصغر وانخفاض الأحجام بسبب الإغلاق، الذي شهد إغلاق معظم أماكن العمل تمامًا، في عدم الارتياح في الصناعة، حيث هدد المشغلون بزيادة الأسعار بنسبة أكثر من 100 ٪ في بعض المناطق لتغطية الخسائر.

تم تخفيف الإغلاق تدريجيًا ويسمح الآن لمعظم القوى العاملة بالذهاب إلى العمل.

أعلن وزير النقل فيكيل مبالولا يوم الجمعة عن دفع مبلغ 1.1 مليار مرة واحدة لشركات سيارات الأجرة المسجلة، والتي تبلغ حوالي 5000 راند (287 دولارًا) لكل سائق. وقال إن هذا لم يكن تعويضًا عن خسارة الإيرادات بسبب قيود فيروس كورونا ولكن بالأحرى مساعدة من الحكومة.

رفض مشغلو سيارات الأجرة الإغاثة والشروط المرتبطة بخطة الحكومة لإضفاء الطابع الرسمي على الصناعة.