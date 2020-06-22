كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قاذفة قنابل صينية تدخل المجال الجوي لتايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت طائرات سلاح الجو الصيني، بما في ذلك قاذفة واحدة على الأقل، لفترة وجيزة منطقة التعرف على الدفاع الجوي في تايوان، اليوم الاثنين، قبل أن يتم تحذيرها من قبل سلاحها الجوي، وحسبما قال جيش الجزيرة، إن هذه ثامن مواجهة من هذا القبيل في أسبوعين.

جاءالتدخل في اليوم الذي أشرفت فيه الرئيسة تساي إنج - ون، على رحلة تجريبية لطائرة تدريب متطورة جديدة تم تطويرها محليًا بينما تسعى لتعزيز دفاعات تايوان الديمقراطية، خاصة مع تكثيف الصين لتحديثها العسكري.

وسميت القوات الجوية التايوانية اسم الطائرة الصينية المشاركة في الهجوم على أنها من طراز H-6 وطائرة مقاتلة من طراز J-10، لكنها لم تذكر عدد الطائرات التي حلقت في المجموع إلى منطقة تحديد الهوية إلى الجنوب الغربي من الجزيرة.

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وقال سلاح الجو التايواني، في بيان قصير دون ذكر تفاصيل، إن القوات الجوية الصينية تلقت تحذيرات شفوية بمغادرة عبر الراديو ، كما قامت دوريات المقاتلين التايوانيين "بالطرد الاستباقي" للطائرة.

H-6، عبارة عن قاذفة قنابل نووية تعتمد على تصميم سوفياتي قديم شاركت في العديد من هذه التدريبات بالقرب من تايوان، بما في ذلك ما تسميه الصين تدريبات "تطويق الجزيرة" حول الجزيرة الصينية المزعومة.

وتقول الصين، إن تايوان هي أراضيها الخاصة، وقالت في السابق إن تدريباتها بالقرب من الجزيرة روتينية ومصممة لإظهار تصميم بكين على حماية سيادتها. لم تظهر تايوان أي اهتمام في أن تديرها الصين الاستبدادية.