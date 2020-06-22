كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاوضات هندية-صينية بشأن الحدود المتنازع عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى القادة العسكريون الهنود والصينيون مفاوضات، في مولدو اليوم الاثنين، وذلك لتخفيف التوترات على حدودهم المتنازع عليها، حيث تصاعد الغضب العام في الهند بسبب رد عسكري واقتصادي على الصين بعد أسوأ اشتباك منذ أكثر من خمسة عقود.

وقال مصدر حكومي هندي، إن قادة الفيلق من الجانبين التقوا في مولدو، على الجانب الصيني من خط السيطرة الفعلية، الحدود الواقعية التي تفصل منطقة لداخ الهندية عن الصينيين التي تحتجزها أكساي تشين، عالية في جبال الهملايا الغربية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد حضر الضباط الأدنى رتبة أول مشوار يوم الخميس الماضي بعد الاشتباك الوحشي في 15 يونيو، عندما قاتل الجنود بالحجارة والعصي المعدنية والنوادي الخشبية.

وبينما تلوم كل منهما قوى بعضها البعض على إراقة الدماء، سعت الحكومتان إلى تجنب أي تصعيد يمكن أن يخاطر بمزيد من الصراع بين الدولتين المسلحتين نوويًا.

بموجب البروتوكولات الملحوظة منذ فترة طويلة، يمتنع الجيشان عن إطلاق الأسلحة، وآخر مرة كان هناك اشتباك مميت على الحدود المتنازع عليها في عام 1967.

لكن وزارة الخارجية الهندية وصفت القتال الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وإصابة 76 آخرين على الأقل بأنه "عمل تم التخطيط له مسبقًا والمخطط له" من قبل الصين.

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من جانبها، اتهمت الصين القوات الهندية بانتهاك اتفاق عسكري، واستفزاز ومهاجمة قواتها في وادي جالوان في لداخ. ولم تكشف الصين عن عدد الضحايا التي تكبدتها، على الرغم من أن وزيرًا هنديًا قال، إن حوالي 40 جنديًا صينيًا ربما قتلوا.

بعد صدمة وغضب من وفاة جنودهم، دعا الهنود الحكومة الوطنية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي لإظهار أن الهند لن تتعرض للتنمر، متذكرين بمرارة إذلال بلادهم في حرب ضد الصين في عام 1962.

قام أعضاء من هيئة تجار هندية بإشعال نار في البضائع الصينية في بازار في نيودلهي ، مما دفع إلى مقاطعة جميع أنحاء البلاد للمنتجات المصنوعة في الصين.

طلب اتحاد جميع تجار الهند، الذي يمثل نحو 70 مليون تاجر، من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات دعم مقاطعة البضائع الصينية وإلغاء العقود الحكومية الممنوحة للشركات الصينية.

وكتب الأمين العام الوطني لاتحاد جميع تجار الهند، برافين خانديلوال، في رسالة إلى رؤساء وزراء بعض الولايات الهندية: "إن الأمة كلها مليئة بالغضب الشديد والكثافة لتقديم رد قوي لائق للصين ليس عسكريا فحسب ، بل أيضا اقتصاديا".

والصين، هي ثاني أكبر شريك تجاري للهند، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية 87 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، وعجز تجاري يبلغ 53.57 مليار دولار لصالح الصين، وهو أوسع نطاق لدى الهند مع أي دولة.

طلبت هيئة التجار، التي تدعو إلى الاعتماد على الذات وتدعم السياسات الوطنية لـ"مودي"، من وزارة التجارة الفيدرالية تعديل القواعد وجعلها إلزامية لمنصات التجارة الإلكترونية لتمييز بلد المنشأ لجميع المنتجات.