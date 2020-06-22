الفنان يوسف أوزلال: لا زلت عالقا في مطار تركيا.. وأعاني وعشرات المغاربة في غياب مسؤولي القنصلية

اشتكى الفنان المغربي، يوسف أوزلال، من تعرضه، ومجموعة من المغاربة العالقين في تركيا، لـ”الإهمال من طرف المصالح المغربية”، بخصوص موضوع ترحيلهم إلى المغرب.

ونشر يوسف أوزلال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو ظهر فيه مع مواطن مغربي آخر، يتحدثان عن وضعهما إلى جانب ما يفوق 200 مواطن مغربي آخر، ظلوا أياما في مطار إسطنبول، عاجزين عن العودة إلى الوطن.

وقال أوزلال في مقطع الفيديو إنه بقي عالقا، وعددا من المغاربة في تركيا، لمدة 3 أيام في المطار، بعدما توجهوا إليه، من أجل العودة إلى المغرب ضمن إجراءات ترحيل المغاربة العالقين، لكنهم فوجئوا بأن هذه العملية لا تشملهم.

وادعى أوزلال أن المسؤولين في القنصلية المغربية لا يجيبون على الاتصالات، في حين أن الموظفين في المطار يحاولون التواصل معهم، كون أسماء العشرات من المغاربة، الموجودين في المطار غير مسجلة ضمن عملية الترحيل.

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وقال أوزلال، والشخص، الذي معه في الفيديو، إنهما وباقي المغاربة سجلوا أنفسهم في القنصلية، وكذلك عبر الأنترنت، لكنهم فوجئوا بأن اسمهم غير مسجل في لوائح الترحيل.

وأضاف الممثل الشهير بشخصية “فاطمة التاويل” أن ماله نفد، في حين أن الحل المطروح، حاليا، هو الانتظار في تركيا حتى فتح الحدود من جديد، ليعود، وباقي المغاربة بمالهم الخاص، وهو ما قال عنه إنه أمر سيشرد عددا من العالقين في إسطنبول.

وطالب الفنان المسؤولين المغاربة بالتدخل، لإنقاذ المغاربة العالقين في تركيا، مشيرا إلى أنهم تعرضوا، أمس الأحد، في مطار اسطنبول، للاعتداء من طرف السلطات الأمنية فيه.