جهة مراكش-آسفي تتصدر عدد حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورنا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيلها 35 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المغرب، كان أغلبها في جهة مراكش- آسفي، التي سجلت 33 حالة شفاء.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش– آسفي، تماثل 33 حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم الاثنين، في المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوها التام من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1172 في إقليم مراكش بزيادة 30 حالة شفاء، و3 حالات شفاء في إقليم الرحامنة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في الجهة إلى 1492 حالة شفاء، بنسبة 85.5 في المائة من إجمالي الإصابات فيها.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة بين إقليمي أسفي 14 حالة، ومراكش بـ 6 حالات، أكدت التحاليل المخبرية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك أجمالي الإصابات في الجهة إلى 1746 حالة، منها 201 حالة لاتزال تتلقى العلاج.