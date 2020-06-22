كورونا تعود للفقيه بن صالح.. تسجيل 4 إصابات جديدة من مخالطي عاملة نظافة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين مخالطي عاملة نظافة، مصابة بالفيروس في مدينة الفقيه بنصالح.

وكانت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال ج- خنيفرة قد أكدت، أمس الأحد، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد- 19، في إقليم الفقيه بن صالح، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة بهذا الإقليم إلى 17 حالة، وفي الجهة إلى 124 حالة.

وحسب مصادر طبية، فإن الأمر يتعلق بعاملة نظافة في المكتب الوطني للماء والكهرباء، في الفقيه بنصالح، تبلغ من العمر 62 سنة، فيما أكدت التحاليل إصابة 4 أشخاص من أفراد أسرتها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الـ24 ساعة الماضية عرفت، كذلك، تسجيل حالة شفاء جديدة في إقليم بني ملال، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء فيها إلى 114 حالة، مع تسجيل 7 حالات لاتزال تتلقى العلاج في بنجرير.