العرائش.. 18 حالة شفاء جديدة ترفع مجموع المتعافين إلى 211 حالة والوفيات مستقرة

بلغ مجموع المتعافين من فيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، إلى حدود اليوم الاثنين، 211 حالة، بعد تسجيل 18حالة شفاء جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وكشف مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش أن مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي وصل إلى 262 حالة بعد تسجيل 4 إصابات جديدة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات استقر في حالتين، منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول نفسه أن مجموع الحالات المستبعدة من الإصابة بـ”كوفيد-19″ وصلت إلى 6876 حالة.