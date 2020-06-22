الأسعار زمن الحجر.. مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا في”المواد الغذائية” و”المحروقات”

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، انخفاضا بقيمة 0.6 في المائة، في أسعار المواد الغذائية، والمحروقات، بين شهري أبريل، وماي الماضيين، مع استقرار مؤشر التضخم.

وأكدت المندوبية في مذكرة إخبارية، اليوم الاثنين، أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، في شهر ماي الماضي، انخفض بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بشهر أبريل الماضي، متأثرا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، فيما سجل الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ارتفاعا بـ0,1 في المائة.

أما بالنسبة إلى مؤشر التضخم، فإن المندوبية سجلت استقراره على أساس شهري، فيما شهد هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل، وماي 2020 على الخصوص أسعار “الخضر” بـ2,5 في المائة، و”السمك وفواكه البحر”، و”الفواكه” بـ0,6 ي المائة، و”اللحوم” بـ0,5 في المائة، و”الحليب، والجبن، والبيض” بـ 0,2 في المائة، و”الزيوت، والذهنيات” بـ0,1 في المائة.

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وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أسعار “القهوة، والشاي، والكاكاو”، و”السكر، والمربى، والعسل، والشوكولاته، والحلويات” ب 0,1 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أسعار “المحروقات” بـ0,9 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ د0,9 في المائة، وفي القنيطرة بـ0,8 في المائة، وفي الرباط، وطنجة، والرشيدية بـ0,4 في المائة، وفي الداخلة، وآسفي بـ 0,3 في المائة، وفي الدارالبيضاء، وفاس بـ 0,2 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات، والحسيمة بـ0,6 في المائة، وفي تطوان بـ0,4 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,2 في المائة، خلال شهر ماي 2020. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة، واستقرار أسعار المواد الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7,3 في المائة بالنسبة إلى “النقل”، وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة إلى “التعليم”.

وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر ماي 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2020، وارتفاعا بـ 0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2019.